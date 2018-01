Oscar 2017: depois de confusão, ‘Moonlight’ é declarado vencedor

Documentário: Deu o que tinha de dar OJ: Made in America, filme de quase oito horas sobre a ascensão e queda do grande astro do futebol americano OJ Simpson. Traça, ao mesmo tempo, um retrato impiedoso da sociedade americana, o culto ao sucesso, o racismo, os impasses do sistema judiciário. Um grande filme e não apenas um filme grande. Não tinha prá ninguém.