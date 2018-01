Oscar 2014: o melhor ficou de fora

Nenhuma surpresa maior nas indicações do Oscar: Trapaça e Gravidade lideram nas indicações, com dez cada um, mas quem deve levar o prêmio principal é 12 Anos de Escravidão, indicado em nove. Fica de fora das categorias principais o filme americano mais inteligente do ano – Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum, dos irmãos Coen, com seu anti-herói ambivalente que deve ter parecido ultrajante para a quase sempre careta Academia de Hollywood. Concorre apenas a fotografia e mixagem de som. Pior para a Academia.

Independentemente de sua tendência conservadora, a Academia aprecia os grandes temas, e o que se agora impõe é rememoraração da vergonhosa história da escravidão. Ano passado, com Django Livre, de Tarantino, e Lincoln, de Spielberg. Neste, com 12 Anos de Escravidão, do diretor britânico negro Steve McQueen. Ele tem essa vantagem, de estar do bom lado da coisa.

Nos seus calcanhares, o superestimado Gravidade, de Alfonso Cuarón (também indicado como melhor diretor, a exemplo de McQueen), uma ficção científica meio banal que chegou a ser comparada a 2001- uma Odisseia no Espaço por gente de memória curta. É bom filme, sem dúvida, mas talvez permaneça na estratosfera, sem aterrissar no dia da premiação, 2 de março. Em todo caso, Cuarón recebeu o Globo de Ouro, que insistem em classificar como prévia do Oscar.

Trapaça, de David O. Russell, seria uma boa aposta alternativa. É uma deliciosa comédia sobre pilantras obrigados a prestar serviço ao FBI para atenuar suas penas. Mas, como se sabe, comédias não costumam fazer a cabeça dos votantes. Ainda mais quando, como neste caso, trata-se de uma comédia corrosiva a respeito dos Estados Unidos, do culto ao dinheiro e da convivência comprometedora entre bandidos, mocinhos e homens da lei. Comédia de adulto, em suma, e com ótimo elenco, todos candidatos a prêmios em suas categorias – Bradley Cooper, Amy Adams, Christian Bale e Jennifer Lawrence.

Também cômico, mas puxado para o sarcasmo, é O Lobo de Wall Street, um Scorsese de boa safra com Leonardo DiCaprio disputando a estatueta de ator. Claro que Scorsese é mais diretor que a soma de todos os outros juntos, mas deve sofrer um bocado pela maneira como retratou seu personagem, um picareta do mercado de capitais. Como hoje se toma tudo literalmente (Machado de Assis sofreria se escrevesse para o público contemporâneo), muita gente entende que o especulador-bandido é pintado de maneira glamourosa e mesmo cúmplice. Bem, é preciso dizer com todas as letras: essa é uma interpretação obtusa, ainda mais se tratando de uma obra de Scorsese, homem de formação católica, sempre às voltas com a culpa e a ética. Mas assim é a vida. E o filme é ótimo.

Blue Jasmine, o melhor Woody Allen em anos, pode dar o Oscar a Cate Blanchett por sua irretocável grã-fina caída em desgraça depois que o marido, um especulador, vai preso e perde tudo. Aliás, é mais um filme sobre a especulação financeira, que jogou os Estados Unidos e a Europa na crise, em 2008, e continua aí, intocável. Mas Blue Jasmine não estar entre os nove (!) indicados a melhor filme, e Woody não aparecer entre os cinco diretores é um escândalo. Enfim, para quem ainda consegue se escandalizar com essas coisas.

Para terminar, duas palavras sobre categorias nas quais o Brasil poderia estar presente. Como “filme estrangeiro” não vejo páreo para o italiano A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino, um estudo esfuziante sobre a decadência, como só os europeus sabem fazer. Afinal, têm prática no assunto, decaem desde a queda do Império Romano sem jamais chegarem ao fundo, e são considerados o ápice da civilização, mesmo tendo arrastado o resto do planeta a duas guerras mundiais no século passado. O nosso O Som ao Redor não faria feio nessa disputa, que inclui também Alabama Monroe (Bélgica), A Caça(Dinamarca), Omar (Palestina) e The Missing Picture (Camboja).

A outra categoria é animação, que tem como favorito Vidas ao Vento, do mestre japonês Hayao Miyasaki. Resumindo vinte anos da vida do seu país, contados pelo inventor de um avião de caça usado na 2ª Guerra, o filme é capa da revista Cahiers du Cinéma deste mês e concorreu no Festival de Veneza do ano passado. É grande obra, talvez o canto do cisne de Miyasaki, que já anunciou aposentadoria. O brasileiro Uma História de Som e Fúria, de Luiz Bolognesi, ficou fora.

FILME

12 Anos de Escravidão , Steve McQueen

Capitão Phillips , Paul Greengrass

Ela, Spike Jonze

Gravidade , Alfonso Cuarón

Clube de Compras Dallas, Jean-Marc Vallée

O Lobo de Wall Street , Martin Scorsese

Nebraska ½, Alexander Payne

Philomena, Stephen Frears

Trapaça , David O. Russell

DIREÇÃO

Alexander Payne, Nebraska

Alfonso Cuarón, Gravidade

David O. Russell, Trapaça

Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street

Steve McQueen, 12 Anos de Escravidão

ATOR

Bruce Dern, Nebraska

Chiwetel Ejiofor, 12 Anos de Escravidão

Leonardo Di Caprio, O Lobo de Wall Street

Matthew McCounaghey, Clube de Compras Dallas

Christian Bale, Trapaça

ATRIZ

Cate Blanchett, Blue Jasmine

Amy Adams, Trapaça

Judi Dench, Philomena

Meryl Streep, Álbum de Família

Sandra Bullock, Gravidade

ATOR COADJUVANTE

Barkhad Abdi, Capitão Phillips

Jonah Hill, O Lobo de Wall Street

Jared Leto, Clube de Compras Dallas

Michael Fassbender, 12 Anos de Escravidão

Bradley Cooper, Trapaça

ATRIZ COADJUVANTE

Jennifer Lawrence, Trapaça

Julia Roberts, Álbum de Família

June Squibb, Nebraska

Lupita Nyong’o, 12 Anos de Escravidão

Sally Hawkins, Blue Jasmine

ROTEIRO ORIGINAL

Blue Jasmine , Woody Allen

Clube de Compras Dallas, Craig Borten & Melissa Wallack

Ela, Spike Jonze

Nebraska , Bob Nelson

Trapaça , David O. Russell & Eric Singer

ROTEIRO ADAPTADO

12 Anos de Escravidão , John Ridley & Steve McQueen

Capitão Phillips , Billy Ray

Antes da Meia-Noite , Richard Linklater, Ethan Hawke & Julie Delpy

O Lobo de Wall Street , Terence Winter

Philomena, Jeff Pope & Steve Coogan

FILME DE ANIMAÇÃO

Os Croods , Chris Sanders & Kirk De Micco

Frozen ½, Chris Buck, Jennifer Lee

Meu Malvado Favorito 2 , Pierre Coffin & Chris Renaud

Ernest & Celestine, Stéphanie Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner

Vidas ao Vento, Hayao Miyazaki

FILME ESTRANGEIRO

Alabama Monroe , Felix Van Groeningen (Bélgica)

A Caça ½, Thomas Vintenberg (Dinamarca)

A Grande Beleza ½, Paolo Sorrentino (Itália)

A Imagem que Falta , Rithy Panh (Camboja)

Omar ½, Hany Abu-Assad (Palestina)

DOCUMENTÁRIO

A Um Passo do Estrelato, Morgan Neville

O Ato de Matar , Joshua Oppenheimer

Cutie and the Boxer, Zachary Heinzerling

The Square, Jehane Noujaim

Guerras Sujas, Rick Rowley

FOTOGRAFIA

O Grande Mestre , Philippe Le Sourd

Os Suspeitos , Roger Deakins

Gravidade , Emmanuel Lubezki

Inside Llewyn Davis, Bruno Delbonnel

Nebraska, Phedon Papamichael

MONTAGEM

12 Anos de Escravidão , Joe Walker

Capitão Phillips , Christopher Rouse

Gravidade , Alfonso Cuarón & Marc Sanger

Clube de Compras Dallas , Martin Pensa & Jean-Marc Vallée

Trapaça , Daniel P. Hanley & Mike Hill

DESENHO DE PRODUÇÃO

12 Anos de Escravidão, Adam Stochausen & Alice Baker

O Grande Gatsby, Catherine Martin & Beverly Dunn

Ela, K.K. Barrett & Gene Serdena

Gravidade , Andy Nicholson & Rosie Goodwin

Trapaça ½, Judy Becker & Heather Loeffler

FIGURINOS

12 Anos de Escravidão, Patricia Norris

O Grande Gatsby , Catherine Martin

O Grande Mestre , William Chang

Trapaça , Michael Wilkinson

The Invisible Woman, Michael O’Connor

MAQUIAGEM E CABELOS

Clube de Compras Dallas

Jackass Apresenta: Vovô Sem Vergonha

O Cavaleiro Solitário

TRILHA SONORA

Philomena, Alexandre Desplat

Ela, William Butler & Owen Pallett

Gravidade , Steven Price

A Menina que Roubava Livros, John Williams

Walt nos Bastidores de Mary Poppins , Thomas Newman

CANÇÃO

“Happy”, Meu Malvado Favorito 2

“Let it Go” , Frozen

“The Moon Song”, Ela

“Ordinary Love”, Mandela

“Alone Yet Not Alone”, Alone Yet Not Alone

MIXAGEM DE SOM

O Hobbit: A Desolação de Smaug

Capitão Phillips

O Grande Herói

Gravidade

Inside Llewyn Davis

EDIÇÃO DE SOM

Até o Fim

Capitão Phillips

Gravidade

O Hobbit: A Desolação de Smaug

O Grande Herói

EFEITOS VISUAIS

Além da Escuridão: Star Trek

Gravidade

O Hobbit: A Desolação of Smaug

Homem de Ferro 3

O Cavaleiro Solitário

CURTA

That Wasn’t Me

Just Before Losing Everything

Helium

Do I Have to Take Care of Everything?

The Voorman Problem

CURTA DE ANIMAÇÃO

Feral

É Hora de Viajar

Mr Hublot

Possessions

Room on the Broom

DOCUMENTÁRIO DE CURTA-METRAGEM

CaveDigger

Facing Fear

Karama Has No Walls

The Lady in Number 6: Music Saved My Life

Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall