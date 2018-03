Oscar 2010: ganhou Guerra ao Terror

Melhor filme: Guerra ao Terror

Pelo menos, houve coerência. Se desse Avatar seria o fim da picada. Ganhou fotografia e alguns prêmios técnicos apenas, como poderia ser o melhor filme?

Fica aí a lista completa para vocês avaliarem o resultado:

Melhor direção: Kathryn Bigelow por Guerra ao Terror

Melhor atriz: Sandra Bullock por Um Sonho Possível

Melhor ator: Jeff Bridges por Coração Louco

Melhor filme estrangeiro: O Segredo dos seus Olhos, de Juan José Campanella (Argentina)

Montagem: Guerra ao Terror – Bob Murawksi e Chris Innis

Melhor documentário: The Cove, de Louie Psihoyos e Fisher Stevens

Efeitos visuais: Avatar

Melhor trilha sonora: Michael Giacchino por Up – Altas Aventuras

Melhor fotografia: Mauro Fiore por Avatar

Mixagem de som: Paul Ottoson e Ray Beckett por Guerra ao Terror

Edição de som: Paul Ottosson Guerra ao Terror

Figurino: Sandy Powell por A Jovem Rainha Vitória

Direção de arte: Rick Carter, Robert Stromberg e Kim Sinclair, por Avatar

Melhor atriz coadjuvante: Mo’Nique por Preciosa

Melhor roteiro adaptado: Geoffrey Fletcher por Preciosa

Melhor maquiagem: Barney Burman, Mindy Hall e Joel Harlow por Star Trek

Melhor curta-metragem: The New Tenants, de Joachim Back e Tivi Magnusson

Melhor curta documentário: Music by Prudence, de Roger Ross Williams e Elinor Burkett

Melhor curta de animação: Logorama, de Nicolas Schmerkin

Melhor roteiro original: Mark Boal por Guerra ao Terror

Melhor coadjuvante: Christoph Waltz (Bastardos Inglórios)

Melhor animação: Up – Altas Aventuras

Melhor canção original: The Weary Kind (Coração Louco)