Os problemas da Mostra e os problemas dos cinéfilos

Já andam rolando na blogosfera comentários indignados sobre os problemas da Mostra. Eu mesmo já testemunhei e sofri com alguns deles. Cancelaram sessões de A Caverna dos Sonhos Esquecidos, de Werner Herzog, porque a cópia estaria presa na alfândega (isso ainda existe?). Outros filmes tiveram horários alterados, o que é um tumulto para quem monta a sua programação e faz sacrifícios pessoais para cumpri-la. Muita gente tira férias para acompanhar a Mostra e pessoas vêm de outras cidades para vê-la. Sei de tudo isso.

Ontem testemunhei o caos na sessão de Habemus Papam, que teve problemas com cores, janelas e acabou exibido sem legendas. Quase teve briga e um gerente correu risco de ser linchado. Aceito as queixas de todos. Mas tenho dito, faz alguns anos, que a Mostra, até pela maratona que representa, é seguida com muito estresse pelas pessoas. Não é o meu ideal de ver filmes, embora eu mesmo me enerve, fique sem comer, com sono e frustrado quando as coisas não dão certo. Gosto mais de relax, mas hoje isso parece utopia.

Já de madrugada, no carro depois da sessão de Habemus Papam, Rô e eu comentamos que, apesar dos problemas, a Mostra é uma tremenda atualização na nossa vida de apreciadores de cinema. Sem precisar viajar, o paulistano, e todas as pessoas que vêm de longe para segui-la, podem ver na Mostra o que de melhor está rolando no cinema internacional. O que passou em Cannes, Berlim, Veneza e outras partes. É algo grande. Imenso, mesmo.

Por isso, se problemas existem (e como existem!) não deve ficar em segundo plano a importância desse evento no qual estamos mergulhados. No Facebook, debatendo essa questão com amigos, eu coloquei uma contraposição entre o cinéfilo-consumidor e o cinéfilo-cidadão. O primeiro paga o bilhete, sente-se um rei e quer tudo como deve ser, sem querer saber de dificuldades, problemas, limitações, etc. É um consumidor e ponto. Pagou, tem direito. Senão, quebra, arrebenta, vai ao Procom. O cinéfilo-cidadão tem também todo o direito (e até a obrigação) de exigir a melhor qualidade técnica possível. Mas não faz da técnica um fetiche e sabe que defender o evento, por tudo o que ele representa, está acima do prazer imediato de ver um filme com toda a qualidade técnica que ele merece.

Na minha modesta opinião, devemos ter mentalidade mais de cidadãos do que de consumidores. Pensemos mais a longo prazo e não sejamos tão imediatistas, por mais que nosso instinto nos leve nessa direção, que é também a da mentalidade dominante da nossa época.

E, quer saber de uma coisa? Para ser franco, ignorar que essa Mostra está aí com todas as dificuldades por que passou, com a doença ao longo do ano e a morte do Leon Cakoff a uma semana da estreia, para mim é o cúmulo da alienação.

Sejamos mais humanos.