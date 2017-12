Os meus filmes favoritos

A vontade é de parafrasear aquele poema de Vinícius sobre os filhos. Listas? Inútil fazê-las. Mas sem fazê-las como saber do que gostamos? Esta é uma velha relação dos meus filmes “queridos”, feita já há algum tempo e guardada no computador. Nem sei mais quem a pediu. Será que eu mudaria alguma coisa? Vendo assim, de relance, ainda me parece boa. Dêem uma olhada. Devo ter esquecido muita coisa, mas acho que esses filminhos aí se agüentam. Sem ordem de preferência, por favor. São todos grandes.

Oito e Meio, de Federico Fellini

O Encouraçado Potemkim, de Sergei Eisenstein

A Regra do Jogo, de Jean Renoir

Cidadão Kane, de Orson Welles

Viridiana, de Luis Buñuel

Terra em Transe, de Gláuber Rocha

Viagem à Itália, de Roberto Rosselini

Persona, de Ingmar Bergman

Ladrões de Bicicletas, de Vittorio De Sica

Viver a Vida, de Jean-Luc Godard

Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea

O Eclipse, de Michelangelo Antonioni

No Tempo das Diligências, de John Ford

Rocco e seus Irmãos, de Luchino Visconti

Aurora, de Murnau

Rashomon, de Akira Kurosawa

Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock

Tempos Modernos, de Charles Chaplin

Andrei Roublev, de Tarkovski

A Doce Vida, de Fellini

A Grande Ilusão, de Jean Renoir