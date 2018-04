Os indicados do Oscar

O Discurso do Rei sai na frente, com 12 indicações, mas algo me diz que vai disputar palmo a palmo com Rede Social, que ficou com apenas oito. Com dez indicados na cateogoria melhor filme, tudo ficou mais propenso às zebras, pois os votos se dispersam e então algum azarão pode atropelar, para usar uma metáfora do turfe.

Do que vi até agora, acho que Rede Social tem mais condições de vencer. Mas existe um único filme que tenho muita, mas muita vontade de ver – a refilmagem de Bravura Indômita pelos irmãos Coen. Acho os Coen o máximo em termos de criatividade associada a uma visão sem eufemismos da sociedade onde vivem. Mas tenho lá minhas dúvidas se voltam a vencer tão cedo, depois de faturarem com o extraordinário Onde os Fracos Não Têm Vez. A conferir.

Outra disputa interessante será Bardem, de Biultiful contra Colin Firth, de O Discurso do Rei. Deve dar Firth.

Leia aqui a matéria do Portal do Estado sobre os indicados: http://bit.ly/eWsXdC