Só posso apoiar a iniciativa dos colegas críticos e recomendar que assinem a petição que circula por aí alertando para as horríveis projeções digitais a que estamos submetidos. Hoje em dia algumas salas se contentam em projetar filmes com qualidade do DVD que vemos em casa. Ou pior. A turma está saindo de casa para ver TV no cinema. E nem percebe. Leiam aqui.

