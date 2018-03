Os filmes do Cine Ceará

Filmes da Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem:

Registro aqui os longas em competição do Cine Ceará, que virou ibero-americano já há algumas edições. Depois comento com mais calma, mas me parece uma seleção das mais interessantes, pelo menos a julgar por alguns dos filmes que conheço e de outros sobre os quais tenho referências. Estarei lá em Fortaleza para fazer a cobertura para o Estadão.

O Grão (35mm, 88′, Petrus Cariry, Brasil, Ficção, 2007)

Os Desafinados (35mm, 131′, Walter Lima Jr., Brasil, Ficção, 2008)

Tambogrande (digital, 85′, Ernesto Cabellos, Peru, Doc., 2007)

Falsa Loura (35mm, 105′, Carlos Reichenbach, Brasil, Ficção, 2007)

Postales de Leningrado (35mm, 90′, Mariana Rondon, Venezuela, Ficção, 2007)

Specials Circumstances (Beta, 75′, Marianne Teleki & Héctor Salgado, Chile-E.U.A, Doc., 2007)

Las vidas posibles (35mm, 80′, Sandra Gugliotta, Argentina, Ficção, 2007)

Luz silenciosa (35mm, 127`, Carlos Reygadas, México, Ficção, 2007)

Vete de mi (35mm, 103′, Víctor García León, Espanha, Ficção, 2006)

Nossa vida não cabe num Opala (35mm, 104′, Reinaldo Pinheiro, Brasil, Ficção, 2007)