Os anticorpos brasileiros

Me indicaram um filmete de animação brasileiro no YouTube, O Dia em que o Brasil Foi Invadido, feito por alunos de uma faculdade de Olinda. Clique em cima e assista:

A idéia é que as mazelas brasileiras são mais fortes que a competência bélica americana. Assim, Bush fracassa ao tentar invadir o Brasil atrás de água e petróleo porque os americanos não sabem como administrar o caos do nosso país. Como toda obra juvenil, esta também atira para todos os lados, gosta da incorreção política e tem lá o seu frescor. A piada final é ótima. Dá para curtir, sem concordar com o “pensamento” que exibe por trás e que é responsável por aquela tradicional tendência do brasileiro à auto-avacalhação.