Os 100 filmes que representam o Brasil na França

A lista dos filmes que compõem um vasto panorama do cinema brasileiro na Cinemateca Francesa:

A hora da estrela – Suzana Amaral

A Lira do delirio – Walter Lima Jr.

A Opinião pública – Arnaldo Jabor

Absolutamente certo ! – Anselmo Duarte

A Idade da Terra – Glauber Rocha

Alma Corsária- Carlos Reichenbach

Bang Bang – Andrea Tonacci

O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias – Cao Hamburger

O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro – Glauber Rocha

As Garotas do ABC – Carlos Reichenbach

As Hiper Mulheres – Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takuma Kuikuro

Assalto ao Trem Pagador – Roberto Farías

Avanti popolo – Michael Wahrmann

Bar esperança, o ultimo que fecha – Hugo Carvana

Belair – Bruno Safadi, Noa Bressane

Brasa Dormida- Humberto Mauro

O Som ao Redor- Kleber Mendonça Filho

Bye bye Brésil – Carlos Diegues

Cabra marcado para morrer – Eduardo Coutinho

Carmen Miranda/Carmen Miranda: Bananas is my Business

Carnaval Atlantida – José Carlos Burle

Casa grande – Fellipe Gamarano Barbosa

O Que se Move – Caetano Gotardo

Central do Brasil – Walter Salles

Cidade oculta – Chico Botelho

Cinéma Bis brésilien : À meia-noite Reencarnarei em Teu Cadáver/ Marécage noir

Cinéma Bis brésilien : As Sete Vampiras/ O Segreda da mumia

Cinéma d’avant-garde brésilien : Les travaux et les nuits

Cinéma d’avant-garde brésilien : Ragazzi XXIème siècle

Cinéma de poche – La collection Brésilienne : Fabio Baldo

Cinéma de poche – La collection Brésilienne : Joel Pizzini

Cinéma de poche – La collection Brésilienne : Juliana Rojas

Cinéma de poche – La collection Brésilienne : Leonardo Mouramateus

Cinéma, aspirines e Urubus – Marcelo Gomes

Cidade de Deus – Fernando Meirelles, Katia Lund

Copacabana mon amour – Rogério Sganzerla

Depois da chuva – Claudio Marques, Marilia Hughes Guerreiro

Des ombres dans la maison – Justine Triet

Deus e o Diabo na Terra do Sol – Glauber Rocha

Doce amianto – Guto Parente, Uira Dos Reis

Dona Flor e Seus Dois Maridos- Bruno Barreto

Edificio Master – Eduardo Coutinho

Fragmentos da vida / Sao Paulo, sinfonia de uma Metrópole

Fulaninha – David E. Neves

Os Fuzis – Ruy Guerra

Ganga bruta – Humberto Mauro

Ganga zumba – Carlos Diegues

O Grande Momento- Roberto Santos

A Grande Cidade- Carlos Diegues

A Erva do Rato- Júlio Bressane

Hitler 3° Mundo – José Agrippino de Paula

Matou a FAmília e Foi ao Cinema – Júlio Bressane

O Invasor – Beto Brant

Iracema – Jorge Bodanzky, Wolf Gauer

Largo do machado – Antoine Page

Limite – Mario Peixoto

Macunaima – Joaquim Pedro De Andrade

Madame Satã – Karim Aïnouz

Meteorango Kid, Héroi Intergaláctico – André Luis de Oliveira

Monumento / Obra – Gregorio Graziosi

Noite vazia – Walter Hugo Khouri

O Bandido da Luz Vermelha – Rogério Sganzerla

O canto do mar – Alberto Cavalcanti

O Jardim das espumas – Luiz Rosemberg Filho

Obá Obá Obá – Benjamin Rassat

Os Doces barbaros – Jom Tob Azulay

Os Monstros de Babaloo – Elyseu Visconti

O Pagador de Promessas – Anselmo Duarte

Permanência – Leonardo Lacca

Pixote, a Lei do Mais Fraco – Hector Babenco

Os Cafajestes- Ruy Guerra

http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/brasil-histoire-cinema-bresilien,619.html