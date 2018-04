Qual a melhor trilha sonora?

Com uma música dessas, só poderia mesmo retratar um Rio de cartão-postal e distante da realidade. O comentário, que poderia estar na boca de um empedernido esquerdista dos anos 60, faz todo o sentido quando pensamos em Orfeu do Carnaval, filme de Marcel Camus, ganhador da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de melhor produção estrangeira em 1960. Afinal, como enxergar “contradições sociais” (bastante presentes e óbvias na tal da vida real, é bom que se diga) se a vista está fascinada pelo Rio de Janeiro, e os ouvidos encantados por músicas como Felicidade e Manhã de Carnaval? A história da produção de Orfeu é tão bonita quanto as músicas de sua trilha. A origem é a peça de Vinicius de Moraes, Orfeu da Conceição. O francês Marcel Camus resolveu adaptá-la para o cinema e pediu auxílio ao próprio autor para colocar as músicas. Vinicius convidou um então jovem e desconhecido pianista, que conheceu na noite carioca, para musicar seus versos. Nascia a parceria entre Tom e Vinicius. Para o filme, compuseram várias canções entre as quais Felicidade, cujos versos e melodia todo mundo conhece: “A Felicidade é como a pluma/Que o vento vai levando pelo ar…” Uma obra-prima, que se tornou um dos carros-chefe da bossa nova. Mas a música que mais se associa a Orfeu é Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá e Antonio Maria. Tornou-se o tema do filme e assim viajou e ficou conhecida no mundo todo. Na trilha, é interpretada por Agostinho dos Santos, de quem é preciso dizer duas palavras. Falar que Agostinho tinha voz de veludo seria pecar não apenas pelo lugar-comum mas pela avareza. Agostinho tinha uma dessas vozes particulares, de exceção, celestiais, como a de Nat King Cole. Os versos que imortalizou são maravilhosos, puro Maria: “Manhã, tão bonita manhã/ Na vida uma nova canção, etc.” E a música, bem, só mesmo ouvindo. Foi gravada por monstros sagrados como Stan Getz e Plácido Domingo. Mas, acredite, nunca soa melhor do que na voz de Agostinho e no violão macio de Bonfá.

O texto acima foi escrito para uma matéria sobre o leitor selecionado pelo Estadão para figurar no júri popular do Festival de Gramado. A pergunta-teste havia sido esta: “Qual a melhor trilha sonora do cinema nacional?” Para complementar a matéria, o editor pediu a Merten e a mim que déssemos as nossas respostas a essa pergunta. De estalo, veio Orfeu. Poderiam ser outras, mas confesso que Manhã de Carnaval até hoje me deixa arrepiado. Qual seria a sua?