Orestes e a violência nossa de cada dia

No século 5.º antes de Cristo, Eurípedes, na trilogia Oresteia, fala do personagem, Orestes, assassino da própria mãe, Clitemnestra, por sua vez assassina do marido, pai de Orestes, Agamenon. O texto é considerado um marco civilizatório de negação da vingança como forma infinita da reparação do sangue. No filme, a Oresteia conforma a base de reflexão sobre problemas crônicos da violência brasileira, dos tempos da ditadura militar aos dias de hoje.

Leia a crítica:

