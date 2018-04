Olhos de ressaca

Com a edição em DVD duplo (R$ 69,90), a microssérie Capitu volta enriquecida por extras e cenas que sobraram na montagem final. Entre os extras, destacam-se os comentários de Daniel Piza (editor executivo do Estado e colaborador da microssérie) e da psicanalista Maria Rita Kehl. Especialmente interessantes são os comentários do próprio diretor Luiz Fernando Carvalho sobre a sua concepção da “adaptação” – e aqui o termo vem entre aspas porque Carvalho evita, de modo sistemático, uma versão mecânica desta que é uma das obras-primas de Machado de Assis. O diretor entende, de maneira aguda, que a transposição do romance para a linguagem audiovisual só pode funcionar se for também invenção. Será a única maneira de entregar ao público aquilo que é fundamental quando se aborda uma obra como Dom Casmurro, ou seja, a profunda modernidade de Machado de Assis.

Entre as sobras da edição – cenas que foram cortadas da montagem final – há uma, bastante significativa, em que Bentinho (Michel Melamed) dialoga, logo no começo, com um personagem de ópera, a bordo de um trem. Trata-se de uma passagem do livro em que Machado diz que, na vida, a poesia é de Deus, mas a música é do Diabo. Quer dizer, a vida é ópera. A cena leva na direção de algo que estará mais presente um pouco adiante na história – quando Bentinho, tragicamente tomado pelo ciúme, se vê preste a cometer um crime inominável. Nada menos que um filhicídio. Mas a cena que ficou de fora se refere também a essa imagem bem ao gosto de Machado – a vida como teatro, ou como ópera. No mundo de aparências exigido pela convivência social, importa o jogo de superfície, os papéis, as falas predeterminadas pelo costume e que se esperam dos personagens, que somos todos.

Pois é de um teatro que trata o enredo de Dom Casmurro, tão bem captado por Luiz Fernando Carvalho e sua equipe. Bentinho é filho único de uma família burguesa. Está destinado ao sacerdócio, pois a mãe (Eliane Giardini) assim o prometeu. Mas Bentinho apaixona-se pela amiga de infância, Capitu (Letícia Persiles, depois Maria Fernanda Cândido), e espera a ajuda do agregado José Dias (Antonio Karnewale) para se livrar do seminário. Pela prosa de Machado filtram-se não apenas as situações universais como o amor, a rivalidade, a ambição, o ciúme, etc, mas traços particulares da sociedade brasileira de então, como as relações entre classes sociais numa sociedade escravocrata. Machado foi um escritor global por inteiro, local e universal, social e psicológico, e assim foi entendido por quem verteu o livro para sua nova linguagem.

Nessa versão para a TV, Carvalho exacerba o aspecto operístico. E então se pode entender por que a cena acima citada desapareceu da montagem final. Talvez não tenha sido apenas por uma questão de tempo, mas porque ela seria redundante num projeto que já leva ao limite a opção operística, tanto no aspecto visual como nas soluções “de palco” encontradas para certas cenas, como o passeio a cavalo do tio de Bentinho, feito sobre um dispositivo de madeira que imita o animal. Há um certo barroquismo, no sentido de uma estética do exagero, que sugere um diálogo com Fellini, mas esta seria apenas uma das referências.

Na verdade, Carvalho toma seu ponto de partida, o livro, como inspiração, e abre-se a uma multiplicidade de influências que estão presentes tanto em seu trabalho na TV como no cinema. A opção por locação única e marcações explícitas faz pensar no distanciamento proposto por um Lars von Trier, em Dogville por exemplo. O uso das cores e da música, em Fellini; já o tom proposto sugere às vezes o diálogo com Visconti. Há um certo expressionismo no trabalho magnífico de Malamed, mas não apenas nele. Ao mesmo tempo, soma de tantas referências e influências, a montagem desse dispositivo jamais cai no artificialismo nem cria uma distância intransponível para o espectador. Pelo contrário: tudo é posto a serviço do “projeto” de Bentinho, obviamente destinado ao fracasso – o de juntar as duas pontas da vida. Olhar, da velhice, a meninice e a juventude. Olhar, sobretudo, para Capitu, que é o Outro, ou a Outra, de si mesmo. Capitu é um fascinante e misterioso espelho para Bentinho, e que mantém sua opacidade até o final. Daí a perplexidade e ruína final do personagem.

Essa trajetória do personagem em volta de si mesmo é desenvolvida com toda invenção e, ao mesmo tempo, toda fidelidade à obra de Machado. Não aquela fidelidade artificial, que se vê em certos filmes de época que cheiram a mofo. É uma fidelidade transfigurada, recriada para a modernidade. Ao mesmo tempo, o texto mantém-se íntegro, como explica Luiz Fernando Carvalho no making of: as falas e os diálogos originais são mantidos em cada vírgula, em cada pronome utilizado no original de Machado de Assis. Recriada na voz dos atores, a prosa de Machado parece mais viva do que nunca. Ressoa em cada sílaba, em cada entonação, em cada ironia finíssima (como diria o agregado José Dias). Capitu foi um momento excepcional na medíocre programação da TV brasileira.

(Caderno 2, 23/7/09)