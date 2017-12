O valor de Bruna Surfistinha

Um amigo me manda e-mail indignado com o que leu na matéria da Folha de domingo sobre o projeto de adaptação cinematográfica de O Doce Veneno do Escorpião, livro de memórias da ex-prostituta Bruna Surfistinha. Segundo a matéria, o projeto foi considerado pela Ancine apto a captar R$ 263 mil, apenas para a fase de desenvolvimento de roteiro. Dinheiro de renúncia fiscal. Dinheiro público, portanto. Diz este amigo que o normal é que se peça em torno de R$ 50 mil para esta fase do trabalho, que consiste em transformar o livro em roteiro. Por que os preços de Bruna Surfistinha estão inflacionados?

