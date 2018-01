O Som ao Redor em Rotterdam

O longa-metragem de estreia do diretor pernambucano Kleber Mendonça, O Som ao Redor, foi selecionado para o Festival de Rotterdam.

Autor de curtas premiados como Vinil Verde e, em especial, Recife Frio, que se tornou referência no curta-metragismo nacional recente, Kleber vinha despertando expectativa com sua estreia no longa. Ainda não vi. O que sei é que o filme foi recusado no Festival de Brasília, que pode ter cometido um erro histórico. Veremos mais adiante.