NESTA TERÇA-FEIRA, EM SALVADOR,

LANÇAMENTO DA SERIE “O SENHOR DAS JORNADAS”,

DE JORGE ALFREDO GUIMARÃES (SAMBA

RIACHÃO), SOBRE A TRAJETÓRIA DE GUIDO ARAUJO:

NO CINE GLAUBER ROCHA. DEPOIS, EM JUNHO,

A SÉRIE SERÁ EXIBIDA

NA TV EDUCATIVA DA BAHIA.

A série de TV “O Senhor das Jornadas”, que narra em cinco episódios de 26 minutos cada, a trajetória do cineasta e criador da Jornada de Cinema da Bahia, Guido Araújo, será lançada em pre-estreia para convidados, nesta terça-feira, 25 de abril, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Em junho, a série, dirigida pelo cineasta Jorge Alfredo Guimarães, autor do longa documental “Samba Riachão”, será exibida na TV Educativa da Bahia. “O Senhor das Jornadas” acompanha a a trajetória de Guido Araújo desde os tempos em que ele integrou o Coletivo Moacyr Fenelon, ao lado de Nelson Pereira dos Santos, Jece Valdão, Zé Keti e Hélio Silva e, juntos, realizaram os filmes “Rio 40 Graus” e “Rio Zona Norte”. Depois, Guido foi viver e estudar na Tchecoeslováquia. Quando regressou ao Brasil, dedicou-se à carreira de documentarista, criou a Jornada de Cinema da Bahia e tornou-se professor da UFBa (Universidade Federal da Bahia). Para contar a trajetória de Guido e, por extensão, do cinema baiano, Jorge Alfredo somou depoimentos dos cineastas Nélson Pereira dos Santos, André Luiz Oliveira, Sílvio Tendler, Otávio Bezerra, Edgard Navarro, Chico & Alba Liberato, Pola Ribeiro, Sofia Federico, José Araripe, Fernando Bélens, Roque Araújo e Roberto Duarte. Ouviu, também, o compositor Gerônimo, autor de “Eu Sou neguinha” e “É D´Oxum” e figura central de filme dirigido por Guido, e o líder comunitário Clarindo Silva, que comanda, no Pelourinho, a Cantina da Lua. A série tem locações emvárias cidades baianas (Cachoeira, Maragogipe, Maragogipinho, Castro Alves, Coqueiros, São Felix e Salvador) e no Rio de Janeiro.