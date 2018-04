O São Paulo impôs o seu estilo

Quem ganha um jogo entre times equilibrados? Aquele que consegue impor seu estilo ao outro. Foi o que aconteceu em São Paulo 2 Botafogo 0. O time ofensivo e ágil do Botafogo foi anulado pelo time sólido do São Paulo. Não se viu um estilo contra o outro, conforme se havia dito. Viu-se dois times atuando de maneira muito parecida com aquela de jogar de um deles, o São Paulo. E, nesse caso, em seu terreno, o tricolor era melhor. Um gol de bola parada, outro gol que nasce de uma jogada irregular e pronto…aí está feito o placar.

E quando o belo ataque do Botafogo ameaçou para valer a meta de Rogério Ceni? Nunca. O que prova esse jogo? Que o São Paulo é melhor que o Botafogo? Que seu estilo é superior? Não, por enquanto não prova nada. Mas um time que vence tantas vezes fora de casa e derrota, na seqüência, dois mandantes como Grêmio e Botafogo, tem de ser respeitado. Apontar o São Paulo como o time mais bem estruturado do Brasil é apenas conseqüência do que vem fazendo em campo.

Se vai ganhar o título, é outra história. Mas está difícil parar o São Paulo.