O rosebud de Santiago

Assisti agora de amanhã a um filme que me causou impressão – Santiago, de João Moreira Salles. Não entra em cartaz agora, só mais adiante, dia 24 de agosto, mas já antecipo alguma coisinha. Santiago foi o mordomo da família Moreira Salles e João tem recordações de infância sobre ele. Filmou-o em 1992 e nunca conseguiu montar o filme, por motivos que não ficam bem claros, nem para o cineasta nem para nós. Voltou ao material em 2005 e aí sim transformou-o no filme que agora vemos. Temos ali um personagem e tanto, descendente de italianos, cujo hobby (ou seria outra coisa?) era transcrever em folhas de papel biografias de aristocratas, da antiguidade ao presente. Milhares de páginas, carinhosamente atadas por fitas que ele fazia vir de Paris. Vemos esse personagem falar, em longos planos parados, e em preto-e-branco. Aos poucos, a ambiência do filme parece se encaminhar para o onírico, o mundo dos sonhos.

Que é também o mundo da memória. Ajuntam-se à fala de Santiago imagens da casa da família, na Gávea. Imagens tomadas no presente, fantasmagóricas imagens de uma casa imensa, vazia, povoada de fantasmas. Essas imagens do presente alternam-se, de vez em quando, com as de filmes domésticos, mostrando o embaixador Moreira Salles na piscina, com a mulher e os filhos pequenos. Registros agora em cores, tomadas com alguma pequena câmera de amador.

Em Santiago, João reflete sobre esse estranho e fascinante personagem que dá título ao filme. Reflete também sobre a sua própria infância e seu destino de cineasta. Reflete, no fundo, sobre o próprio cinema documental – o que “documentamos”, afinal? Algo que esteja fora da ficção? Onde está o concreto, o “real”, atrás do qual vivemos escavando, feito tatus da memória? Sim, sim, porque Santiago, lá no fundo, é um filme sobre a memória. Só que essa constatação – acaciana – ainda diz muito pouco dele. Perdemo-nos na memória como em um labirinto, conforme nos dizia Proust. E perdermo-nos ainda é a única maneira de recuperá-la. Em parte real, em parte fantasiosa, delirante, construída como sobre as ruínas de alguma construção antiga em uma civilização extinta. Como saber? Somos estranhos a nós mesmos.

Há um momento, sublime, em que o âmago da história está em via de ser tocado. Santiago quer falar, mas o cineasta de 1992 não deseja ouvir e se desvia. Vacilo que o documentarista de 2005 não se exime de apontar. O filme é feito assim, de vácuos e buracos negros. Qual o “rosebud” de Santiago?

Escrevo isso meio às pressas para me livrar um pouco desse filme inquietante. Voltarei a ele.