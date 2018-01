O raro cinema árabe

Nós, paulistanos, temos muitos motivos para nos queixar da nossa cidade. Oferta cinematográfica não é um deles. Além de tudo o que as salas comerciais oferecem, há também o chamado circuito off, alternativo, com sua programação fora do mercado. Hoje, por exemplo, o MIS dá início a uma mostra de cinema árabe. São sete filmes, a maior parte inédita no circuito brasileiro, e que já passaram por um filtro importante: conquistaram o Grande Prêmio do Júri nas Bienais de Cinema Árabe do Institute du Monde Arabe, de Paris. Eu não perderia a chance de dar uma conferida. Há muito mais vida do que se pensa fora de Hollywood. As sessões são às 19h e 21h e a mostra vai até o dia 18.

Cena de Campo de Batalha, uma das atrações da mostra árabe no MIS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.