O Que os Homens Falam é raro exemplo de comédia contemporânea inspirada. Do ponto de vista masculino, e por meio de oito personagens principais, discute temas como a crise do casal, a posição ameaçada do macho, a infidelidade conjugal, o sexo no trabalho, etc. Raramente cai em clichês. O texto é refinado e os intérpretes, ótimos. Mire e veja o time: Javier Câmara, Ricardo Darín, Jordi Mollá, Eduardo Noriega e Leonardo Sbaraglia, entre outros.

