O que é um filme nacional?

Socializo (êpa!) com vocês uma dúvida do Nelson no post anterior. Eu havia escrito que o Brasil não concorria em Cannes desde 2003 (quando participou com Carandiru) e ele me lembrou que Diários de Motocicleta, de Walter Salles, competiu em 2004. Pelo que me lembro, Diários não foi inscrito como filme brasileiro, apesar de o diretor o ser. É falado em espanhol, interpretado por hispânicos, não se passa no Brasil e, se não me engano, teve Robert Redford na origem da produção.

Lembro um outro caso, o de Jardineiro Fiel, que Fernando Meirelles adaptou de um livro de John Le Carré. Diretor brasileiro, mas falado em inglês, elenco de língua inglesa, ambientado na África e produzido na Grã-Bretanha. Participou de Festival de Veneza. Na ocasião, perguntei a Fernando: “É um filme brasileiro?”. E ele, sempre franco: “Não”. Ponto e parágrafo.

O que define a nacionalidade de um filme? O capital da produção? O diretor? A nacionalidade predominante dos atores? A língua em que é falado? A cultura que representa?