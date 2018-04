Cheguei em casa depois do Festival de Paulínia e fui dar uma olhada nos jornais, nossa prece cotidiana, como dizia Hegel. Dei de cara com uma chamada de capa: O Primeiro juiz cego. Vi a foto e pensei: “Conheço esse cara.” E conhecia mesmo. Ele é personagem do filme Sentidos À Flor da Pele, de Evaldo Mocarzel, que concorreu em Paulínia e fala sobre deficientes visuais e como eles conseguem driblar as dificuldades. A matéria sobre o juiz Ricardo Tadeu Marques da Fonseca mostra um belo exemplo de perseverança. Boa leitura para quem vive se queixando da vida, da má sorte, do governo, do clima, da condução…Leia aqui (para assinantes).