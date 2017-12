BRASÍLIA

Milhem Cortaz, ator de Meu Mundo em Perigo, o 02, de Tropa de Elite, e o Peixeira, de Carandiru, comoveu a platéia no debate do filme ao falar do bar que havia aberto em São Paulo. “Meu pai ganhou a vida vendendo cachorro-quente pelas madrugadas de São Paulo. Agora está aposentado. Abri o bar para dar um teto para ele trabalhar”.