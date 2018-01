Agora que acabou a novela Romário e estamos todos contentes com o feito do Baixinho, que tal recordar aquele outro milésimo, o do Rei, conquistado em 1969, e justamente contra o Vasco da Gama? Clique aqui e veja as imagens do Canal 100.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.