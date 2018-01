O Mundo, de Jia Zhang-Ke

Hoje, às 22h, no Telecine Cult, passa O Mundo, filme do chinês Jia Zhang-Ke (o mesmo de Em Busca da Vida, o melhor longa estrangeiro de 2007, na minha opinião). Por um desses insondáveis mistérios, O Mundo continua inédito no Brasil. Não foi lançado no circuito comercial, apesar de ter participado de um festival da importância de Veneza. Aliás, foi lá que o vi. É fascinante e propõe uma leitura muito original da globalização e da maneira como a China nela se insere. Não perca. Se não assinar o canal, peça para alguém gravar. Cinéfilo digno desse nome não pode ignorar esse filme.

