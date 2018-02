O mais comentado e menos lido

Acho que desde já o didático Nova História Crítica pode ser eleito o livro mais comentado e menos lido dos últimos tempos, desbancando Ulisses e Em Busca do Tempo Perdido nesse quesito. Alvo de forte batalha ideológica (seria progressista e crítico, como diz o título, para uns, veneno esquerdista para a cabeça das nossas crianças, segundo outros), o livro tem ensejado comentários variados, reportagens e artigos de todo o tipo. Aparentemente, porém, ninguém o leu. Selecionaram-se trechos que, bem escolhidos, podem dar razão a teses de posições opostas no espectro ideológico. Alguém se habilita a lê-lo e, com base nesse trabalho, fazer uma crítica séria, amparado no texto, e não em parâmetros externos a ele? Em tempo: um bom serviço, nesse sentido, está sendo prestado pelo blog do Luis Nassif, que está lendo o livro, que é extenso, e comentando-o, pouco a pouco.

