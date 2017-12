O maior filme americano de todos os tempos

Deu de novo Cidadão Kane, na cabeça, segundo a votação do American Film Institute. De acordo com os despachos de agências, historiadores, críticos e artistas foram consultados para eleger seus favoritos. A lista final enumera os 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, segundo esse colégio eleitoral.

A obra-prima de Orson Welles figurar na ponta não chega a ser surpresa.É mesmo o filme dos filmes. Interessante, e às vezes surpreendente,são os outros dos apontados, como você pode conferir na lista abaixo. E.T. e Guerra nas Estrelas entrarem na frente de Aurora já diz muito sobre essa lista.

Outro dado significativo é o fato de que dos filmes da última década apenas quatro figuram como os 100 melhores da história. São “O Senhor dos Anéis: A sociedade do anel” (50º), “O resgate do soldado Ryan” (71º), “Titanic” (83º) e “O sexto sentido” (89º). Eu não colocaria nenhum deles. Aliás, acho que estão entre as piores coisas que se produziram nos últimos dez anos. Não fui chamado para votar.

Lista:

1. Cidadão Kane

2. O Poderoso Chefão

3. Casablanca

4. Touro Indomável

5. Cantando na Chuva

6. E o Vento Levou

7. Lawrence da Arábia

8. A Lista de Schindler

9. Um Corpo que Cai

10. O Mágico de Oz

11. Luzes da Cidade

12. Rastros de Ódio

13. Star Wars – Guerra nas Estrelas

14. Psicose

15. 2001: Uma Odisséia no Espaço

16. Crepúsculo dos Deuses

17. A Primeira Noite de um Homem

18. A General

19. Sindicato de Ladrões

20. A Felicidade não se compra

21. Chinatown

22. Quanto mais quente melhor

23. As Vinhas da Ira

24. E.T. – O Extraterrestre

25. O Sol é para Todos

26. A Mulher Faz o Homem

27. Matar ou Morrer

28. A Malvada

29. Pacto de Sangue

30. Apocalypse Now

31. Relíquia macabra

32. O Poderoso Chefão II

33. Um Estranho no Ninho

34. Branca de Neve e os Sete Anões

35. Noivo Nervoso, Noiva Neurótica

36. A Ponte do Rio Kwai

37. Os Melhores Anos de Nossas Vidas

38. O Tesouro de Sierra Madre

39. Dr. Fantástico

40. A Noviça Rebelde

41. King Kong

42. Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas

43. Perdidos na Noite

44. Núpcias de Escândalo

45. Os Brutos Também Amam

46. Aconteceu Naquela Noite

47. Uma Rua Chamada Pecado

48. Janela Indiscreta

49. Intolerância

50. O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel

51. Amor, Sublime Amor

52. Taxi Driver

53. O Franco-Atirador

54. M*A*S*H

55. Intriga Internacional

56. Tubarão

57. Rocky-Um lutador

58. Em Busca de Ouro

59. Nashville

60. Diabo a quatro

61. Contrastes Humanos

62. Loucuras de Verão

63. Cabaret

64. Rede de Intrigas

65. Uma Aventura na África

66. Os Caçadores da Arca Perdida

67. Quem Tem Medo de Virginia Woolf?

68. Os Imperdoáveis

69. Tootsie

70. Laranja Mecânica

71. O Resgate do Soldado Ryan

72. Um Sonho de Liberdade

73. Butch Cassidy e Sundance Kid

74. O Silêncio dos Inocentes

75. No Calor da Noite

76. Forrest Gump – O contador de histórias

77. Todos os Homens do Presidente

78. Tempos Modernos

79. Meu Ódio Será Sua Herança

80. Se Meu Apartamento Falasse

81. Spartacus

82. Aurora

83. Titanic

84. Sem Destino

85. Uma Noite na Ópera

86. Platoon

87. Doze Homens e Uma Sentença

88. Levada da Breca

89. O Sexto Sentido

90. Ritmo Louco

91. A Escolha de Sofia

92. Os Bons Companheiros

93. Operação França

94. Pulp Fiction

95. A Última Sessão de Cinema

96. Faça a Coisa Certa

97. Blade Runner

98. A Canção da Vitória

99. Toy Story

100. Ben-Hur