Não é moleza fazer o que O Lobo Atrás da Porta se propõe – reconstituir na tela um crime terrível, um dos delitos-tabu de todos os tempos e mais ainda da atualidade. No caso, se pode dizer que, além do mais, o faz com surpreendente coragem e eficácia. A história é de arrepiar. E de arrepiar é a maneira como o diretor Fernando Coimbra a conta, de maneira crua, apostando mais em sensações do que em diálogos.

* Leia crítica completa:

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,crime-da-cronica-policial-que-remete-ao-mito,1506327