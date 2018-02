É uma diversão de cinéfilo discutir qual é a melhor das cenas de O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick. O passeio de velocípede do garoto Danny pelos longos corredores do hotelaté se deparar com as duas garotinhas? As tomadas aéreas, logo no início, que conduzem ao Hotel Overlook? Nicholson conversando com um barman imaginário no bar do hotel? A perseguição do pai ao filho no interior do labirinto de arbustos cobertos de neve? Enfim, são tantas as passagens memoráveis que cada espectador, a cada geração, poderá eleger a sua favorita. E essa possibilidade múltipla de admiração talvez seja o que defina um clássico, que o público poderá rever em tela grande e cópia recuperada.

Leia texto completo aqui.