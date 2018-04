O horror segundo De Palma

VENEZA – Acabei de sair da primeira sessão mundial de Redacted, filme de Brian De Palma sobre a presença norte-americana no Iraque. Acabou a projeção e um silêncio tumular caiu sobre a platéia. Não se ouviu um aplauso. Não se ouviu ninguém conversar com ninguém. As pessoas foram saindo, quietas, com se o peso do mundo tivesse caído sobre cada uma delas. Não sei se gostaram ou não. Sei que o filme calou fundo. Eu fiquei muito impressionado. Pela coragem, pela utilização de vários materiais e recursos do documentário e do docudrama para reconstituir uma das tragédias daquela invasão: o caso do massacre de uma família de iraquianos por um grupo de soldados, que invadiram a casa, violentaram uma garota de 15 anos, depois a mataram e queimaram o corpo, e assassinaram o resto da família que havia presenciado a cena, mãe, irmãs, o avô. Um horror. Muito ainda terá de ser dito sobre esse filme especial, desde já, a meu ver, um dos mais fortes libelos contra a guerra em geral, e esta em particular, dos últimos anos. Simbolicamente, tiro meu chapéu para De Palma.