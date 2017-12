Um artista ousado merece um documentário à altura. Foi o que aconteceu a Ruy Guerra com este O Homem que Matou John Wayne, criativo já no título. O filme é dirigido por dois alunos de Ruy, Diogo Oliveira e Bruno Laet, e esboça a trajetória desse moçambicano que abraçou o Brasil, através de um mix de documentário e ficção.

Aliás, na apresentação do filme no Cinearte 1, um dos diretores disse que era um paradoxo fazer um doc em homenagem a um cineasta que não gostava de documentários. Ruy o corrigiu. Não é que não goste de docs, só não acredita na divisão tradicional entre documentário e ficção.

Por isso, deve ter ficado satisfeito com este. Mescla trechos de seus filmes, como Os Cafajestes, Os Fuzis, Estorvo, O Veneno da Madrugada, entre outros, a depoimentos dele próprio e de parceiros e amigos, como Chico Buarque, Gabriel García Márquez, Michel Ciment e Werner Herzog. Ruy foi parceiro de músicas com Chico e filmou Estorvo a partir do seu romance. Adaptou García Márquez em A Bela Palomera e O Veneno da Madrugada (do romance La Mala Hora). Foi ator de Herzog em Aguirre, a Cólera dos Deuses.

O próprio Ruy diz coisas muito interessantes, como a maior preocupação do artista ser a de não perder a coragem. “O talento, a gente alimenta, com leituras, reflexões, contato com a arte e com as pessoas. Mas, e a coragem? Será que terei ainda a coragem de fazer um filme como Os Cafajestes?”.

Tem, e de sobra. Ruy, aos 85 anos, esbanja talento, energia…e coragem. Seus filmes ousam. Nem sempre dão certo, porque acertar em todas as tentativas não é humano. Mas, diga-se que Ruy fez um dos filmes mais ousados da Retomada, com Estorvo, num momento em que rapazes com um quarto da sua idade preferiam estéticas mais conservadoras. Não para de produzir. Tem um inédito, Quase Memória, baseado no romance de Carlos Heitor Cony. Pelo que se imagina, bastante modificado em relação ao original.

Ruy Guerra é um artista extraordinário e um pensador sobre seu métier. Avis rara na rarefeita atmosfera artística do país.