Não sei se isso acontece com vocês. Mas comigo, depois de ler as notícias, ver as imagens, as estatísticas dos mortos, dá uma sensação de que tudo o que tanto nos ocupa, cinema, cultura, futebol, política, é tão pequeno no fundo…Depois passa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.