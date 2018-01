O Grande Prêmio do cinema brasileiro

RIO – Já estou aqui para mais um Grande Prêmio Brasil de Cinema, que, este ano, terá sua cerimônia de premiação no Cine Odeon. Participo da transmissão do Canal Brasil com os amigos Simone Zuccolotto e Roger Lerina.

O que se pode esperar? Bem, Getúlio, de João Jardim, é o mais indicado, concorrendo a 14 troféus.

Vem seguido de perto por O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, com 12. Logo atrás, aparecerem Irmã Dulce e Tim Maia, com dez indicações cada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se indicações apontam favoritos, estes são os mais prováveis vencedores, entre os filmes brasileiros lançados na safra do ano passado. Um dos problemas do prêmio é justamente esse. Sai muito tarde, quando os filmes do ano a que se refere já foram praticamente esquecidos. Vendo a coisa por outro ângulo, também é uma forma de lembrá-los. Filmes não são, ou não deveriam ser, produtos descartáveis. Mas esta é outra história.

O prêmio criado pela Academia Brasileira de Cinema distribui o Troféu Grande Otelo, justamente quando se comemoram os cem anos de nascimento de Sebastião Prata, o genial Otelo, cômico da dupla com Oscarito, mas também compositor e ator dramático de talento. Com perdão do clichê, mas Otelo era mesmo uma força da natureza.

Otelo, aliás, faz um papel tragicômico em Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias, o homenageado deste ano. Ele, Otelo, é um ladrão bêbado, integrante do bando que realiza o famoso assalto.

Com este trabalho de 1962, Farias fez o que, para muitos (inclusive para este crítico) é o melhor filme policial brasileiro de todos os tempos. Fez muito mais, claro, inclusive o subestimado Selva Trágica mas, tenho impressão, jamais atingiu o mesmo nível de perfeição e intensidade deste filme, baseado num caso policial verídico. Farias dirigiu comédias, aventuras com Roberto Carlos e lançou um desafio ao regime militar com Prá Frente Brasil, obra de denúncia da tortura e que criou problemas para a Embrafilme, empresa que o próprio Farias dirigiu.

Enfim, é homenagem mais do que justa.

Abaixo, a relação completa dos indicados

FINALISTAS GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2015

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

•

GETULIO de João Jardim. Produção: João Jardim e Carla Camurati por Copacabana

Filmes

•

HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO de Daniel Ribeiro. Produção: Daniel Ribeiro e Diana

Almeida por Lacuna Filmes

•

O LOBO ATRAS DA PORTA de Fernando Coimbra. Produção: Caio Gullane, Fabiano

Gullane, Debora Ivanov e Gabriel Lacerda por Gullane e Rodrigo Castellar e Pablo

Torrecillas por TC Filmes

•

PRAIA DO FUTURO de Karim Aïnouz. Produção: Geórgia Costa Araújo por Coração da

Selva

•

TIM MAIA de Mauro Lima. Produção: Rodrigo Teixeira por RT Features

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

•

A FARRA DO CIRCO de Roberto Berliner e Pedro Bronz. Produção: Rodrigo Letier e

Roberto Berliner por TV Zero

•

BRINCANTE de Walter Carvalho. Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane e Debora

Ivanov por Gullane

•

DOMINGUINHOS de Eduardo Nazarian, Joaquim Castro e Mariana Aydar. Produção:

Deborah Osborn, Felipe Briso e Gilberto Topczewski por BigBonsai

•

OLHO NU de Joel Pizzini. Produção: André Saddy e Paloma Rocha por Canal Brasil

•

TIM LOPES – HISTÓRIA DE ARCANJO de Guilherme Azevedo. Produção: Emilio Gallo

por Filmi di Luzzi e Guilherme Azevedo por Avexi Filmes

MELHOR DIREÇÃO

•

CAROLINA JABOR por Boa sorte

•

FERNANDO COIMBRA por O lobo atrás da porta

•

JOÃO JARDIM por Getúlio

•

KARIM AÏNOUZ por Praia do futuro

•

DANIEL RIBEIRO por Hoje eu quero voltar sozinho

MELHOR ATRIZ

•

BIANCA COMPARATO COMO IRMÃ DULCE (FASE 1) por Irmã Dulce

•

DEBORAH SECCO COMO JUDITE por Boa sorte

•

DRICA MORAES COMO ALZIRA VARGAS por Getúlio

•

FABIULA NASCIMENTO COMO SYLVIA por O lobo atrás da porta

•

LEANDRA LEAL COMO ROSA por O lobo atrás da porta

MELHOR ATOR

4

•

ALEXANDRE BORGES COMO CARLOS LACERDA por Getúlio

•

BABU SANTANA COMO TIM MAIA por Tim Maia 2º fase

•

MATHEUS NACHTERGAELE COMO JOÃOSINHO TRINTA por Trinta

•

MILHEM CORTAZ COMO BERNARDO por O lobo atrás da porta

•

TONY RAMOS COMO GETÚLIO VARGAS por Getúlio

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

•

ALICE BRAGA COMO JÚLIA por Os amigos

•

FABÍULA NASCIMENTO COMO LYGIA por Não pare na pista: a melhor história de Paulo

Coelho

•

GLORIA PIRES COMO MÃE DE DULCE por Irmã Dulce

•

THALITA CARAUTA COMO BETTY por O lobo atrás da porta

•

ZEZÉ POLESSA COMO DULCINHA 2 por Irmã Dulce

MELHOR ATOR COADJUVANTE

•

ADRIANO GARIB COMO GENERAL ZENÓBIO DA COSTA por Getúlio

•

ANTÔNIO FAGUNDES COMO DELEGADO VALADARES por Alemão

•

BABU SANTANA COMO CAOLHA por Julio sumiu

•

CAUÃ REYMOND COMO FÁBIO por Tim Maia

•

CAUÃ REYMOND COMO PL AYBOY por Alemão

•

JESUÍTA BARBOSA COMO AYRTON por Praia do futuro

•

JOSÉ WILKER COMO DR. FAUSTO por Isolados

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

•

ADRIANO GOLDMAN por Trash – a esperança vem do lixo

•

ALI OLCAY GÖZKAYA por Praia do Futuro

•

GUSTAVO HADBA por Irmã Dulce

•

LULA CARVALHO por O lobo atrás da porta

•

WALTER CARVALHO por Getúlio

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

•

CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por Tim Maia

•

DANIEL FLAKSMAN por Irmã Dulce

•

DANIEL FLAKSMAN por Trinta

•

TIAGO MARQUES por Getúlio

•

TIAGO MARQUES por O lobo atrás da porta

MELHOR FIGURINO

•

CAMILA SOARES por Praia do futuro

•

CRIS KANGUSSU por Irmã Dulce

•

KIKA LOPES por Trinta