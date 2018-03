O Globo de Ouro é mesmo a prévia do Oscar?

O que houve de rotina no Globo de Ouro foram a breguice da cerimônia e as piadas sem graça. No resultado, viu-se a surpreendente vitória de Argo (melhor filme e diretor para Ben Affleck), derrotando o arqui-favorito Lincoln, que ficou apenas com a estatueta de ator para o imbatível Daniel Day-Lewis no papel-título. A vitória de Os Miserávei no gênero comédia ou musical era esperada.

A pergunta que se faz agora é a seguinte: essa surpresa de Argo vai se repetir no Oscar? Ou Lincoln, de Spielberg, confirma o favoritismo e enterra de vez o clichê de que o Globo de Ouro é uma prévia do Oscar? Respostas dia 24 de fevereiro. Já se Argo vencer também na Academia, quando chegarem os prêmios de 2014 perguntaremos: mas quem foi mesmo que ganhou o ano passado? Não que o filme de Affleck não tenha qualidades. Tem. Embora raso do ponto de vista político, revive com certo brio a aventura verídica que foi tirar reféns americanos sequestrados do Irã de Khomeini. Bom filme, sem grande brilho.

De resto, não houve surpresa na escolha do melhor filme estrangeiro – Amor, de Michael Haneke, continua seu percurso vencedor e, este sim, deve repetir a dose no Oscar.