O filme de Coutinho e o desejo de saber

Aconteceu uma coisa esquisita comigo depois de ver Jogo de Cena, o documentário de Eduardo Coutinho. É o seguinte: como todo jornalista, sou movido pelo desejo e pela pulsão de saber. No caso desse filme específico, saber como aquilo tudo foi feito, como as personagens foram selecionadas, como foi filmado, se o que as atrizes interpretavam eram apenas as falas das personagens ou se acrescentavam coisas delas próprias, etc. Mas diante de Jogo de Cena, veio um sentimento contrário: eu não queria saber mais nada.

Queria permanecer na incerteza, naquela maravilhosa ambigüidade proposta pela obra, um oscilar constante entre o real e a ficção, entre o sonho e a realidade, entre o palco e a vida verdadeira. Claro, depois fomos, um grupo de críticos, a um restaurante e conversamos sobre o filme. Mas eu me vi meio sem empenho nesse diálogo. Era como se o filme se bastasse e e se sustentasse por ele mesmo sem necessidade de palavras para explicá-lo ou comentá-lo.

Coutinho, na entrevista, disse que algumas personagens, que foram cortadas da montagem final, poderiam aparecer nos extras de um futuro DVD. Mas não me interessei. Não sei se quero ver extras. Merten, que estava comigo, disse que adorava rever filmes, mas não sabia se desejava rever este em particular.

Era como se conservássemos na memória recente um momento mágico e tivéssemos medo de perdê-lo revendo-o ou tentando reencontrar essa experiência que no fundo sabemos única. Não é curioso?