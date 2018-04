O escândalo de Ang Lee

VENEZA – Se Jie (Lust Caution), baseado no romance de Eileen Chang, que muitos definem como a Jane Austen chinesa é o novo filme de Ang Lee. A história desse filme de 156 minutos ambienta-se na Xangai dos anos 40, ocupada pelos japoneses. Yee (Tony Leung) é um truculento colaboracionista do governo títere. Wong Chia Chi (a estreante Tang Wei) é uma jovem atriz, que entra para o movimento de resistência à ocupação japonesa. O problema da resistência é chegar até Yee, alvo em aparência inalcançável, cercado da mais rígida segurança. A garota será o único meio de atingi-lo e o caminho será o do sexo, naturalmente.

O filme veio precedido dessa fama escandalosa que todo ano cerca alguns concorrentes (festival sem escândalo não é digno do seu nome, dizem os entendidos). Dizia-se que as cenas de sexo eram longas e tórridas. E são mesmo, no limite do hard core. Mas não se vê, em momento algum, uma única cena que seja gratuita. Se lá estão é porque têm razão dramática para existir. E será em torno do relacionamento entre os personagens de Tony Leung e Tang Wei que esta história de amor, espionagem e política ganhará seu sentido. Um sentido que o leva à fronteira entre a paixão e morte, como acontecia, em outro contexto, com Império do Desejo, de Nagisa Oshima, por exemplo.

O sexo, e também algumas cenas de violência, podem chocar almas mais sensíveis. Mas o centro do filme se quer em outra parte – “Quis falar nem tanto do sexo, mas da ambivalência radical do ser humano”, diz Ang Lee que, há dois anos ganhou o Leão de Ouro aqui em Veneza com O Segredo de Brokeback Mountain, a famosa história dos caubóis gays. Talvez agora, em outro registro, Lee tenha continuado a falar desse descentramento fundamental que é o desejo, impelindo as pessoas para direções bem diferentes das apontadas por seus projetos racionais. Mas, se na produção americana o taiwnês se acomoda ao registro melodramático característico daquela cinematografia, agora, ao voltar a filmar em seu país de origem, pode retrabalhar esse tema com estatuto trágico. Uma bela evolução, ou variação, provando que Ang Lee é cineasta de múltiplos registros – o que não é necessariamente um ponto a seu favor.

Acho, até agora, o trabalho mais consistente apresentado no festival.