Aprendi em algum lugar que a humanidade entrega parte da sua liberdade ao Estado para que este lhe dê segurança em troca. É o chamado contrato social, que está na origem de todas as sociedades civilizadas. Diante do que acontece hoje no Rio, e já aconteceu em São Paulo, o que dizer do contrato social à brasileira?

