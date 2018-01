O cinema marginal de Ozualdo Candeias

De caminhoneiro a cineasta cult, esta foi a trajetória de Ozualdo Ribeiro Candeias (1922-2007), agora retratada em ótimo documentário de Eugênio Puppo. Ozualdo Candeias e o Cinema é obra de alguém que já realizou uma retrospectiva completa do diretor e, portanto, conhece seus filmes como a própria casa. Também os admira. Mas o documentário vai além do registro de vida e de uma admiração de estudioso: traça também um retrato do ambiente em que a obra de Candeias se realizou, a famosa Boca do Lixo paulistana, que, com o passar dos anos, se tornou uma espécie de utopia cinematográfica brasileira, em especial para as gerações mais jovens.

