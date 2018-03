O cinema em xeque e as séries de TV

Séries de TV não são exatamente novidade. Basta lembrar algumas delas, antediluvianas, ainda reprisadas de vez em quando, como Bonanza e Dallas. Existem de longa data. Mas sempre foram vistas como um produto inferior, “enlatados” como se de diz no Brasil.

Verdade que algumas grandes obras, daquelas para crítico nenhum botar defeito, tomavam a forma de séries, casos clássicos como Berlin Alexanderplatz, do alemão Werner Rainer Fassbinder, ou Decálogo, do polonês Kryzstof Kieslowski. Mas são exceções. Fassbinder baseou-se na obra de Alfred Döblin para construir a epopeia do seu lúmpem Franz Biberkopf ao longo da Alemanha da primeira metade do século. Já Kieslowski cometeu interpretação muito pessoal dos dez mandamentos bíblicos, dois dos quais ampliaria para o formato de filmes de longa-metragem – Não Amarás e Não Matarás. Ninguém, em sã consciência, os classificaria como “series”, mas podem ser vistos como tal. Eram filmes muito longos e que, exatamente por isso, exigiam a divisão em capítulos.

Mas e o que dizer de Twin Peaks, a série dirigida por um monstro sagrado como David Lynch? No inicio dos anos 90, as pessoas se perguntavam quem teria assassinado Laura Palmer, da mesma forma que toda uma população parou para saber o nome do matador de Odete Roitman na novela Vale Tudo. E esta é uma pista para compreender series como os antigos folhetins, das quais as novelas derivam e que no passado foram escritos por nomes como Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, José de Alencar, Machado de Assis e Lima Barreto, sem qualquer preconceito. A ideia de base é a construção de romances muito extensos, cheios de personagens e reviravoltas, sendo apresentados ao público em episódios periódicos. Um pouco de aventura por semana e a expectativa ansiosa pelo capítulo que viria a seguir. Umberto Eco fala muito dessa necessidade de ficção do ser humano, que une a nossa espécie do tempo em que se contavam histórias em volta de uma fogueira aos atuais folhetins eletrônicos.

Se o folhetim, em suas modalidades, é quase tão velho como o homem, o fato é que ele conseguiu impulso impressionante nas últimas décadas, em especial nas TVs a cabo. Séries como A Família Soprano, Lost, House,,,, tornam-se referências. Esmiuçam a máfia…e até profissões, como o jornalismo (The Newroom) e a psicanálise (Em Terapia). Jogam com a possibilidade da extensão no tempo e podem se dar ao luxo de uma profundidade que o cinema tem evitado.

Esse é outro polo da questão. As séries são turbinadas pelas TVs por assinatura, principalmente, mas entram e prosperam no vácuo ficcional deixado pelo cinema mainstream. A partir da era das superproduções – Spielberg e Lucas à frente – os estúdios descobriram que o público preferencial do cinema era o infanto-juvenil. Efeitos especiais, tramas simples, ritmo vertiginoso, personagens unidimensionais, culto aos gêneros (horror e aventura, em especial) forneceram a receita na qual a qualidade da ficção tornou-se dispensável. Mais ainda: indesejável. Por que complicar um filme com uma história sofisticada se não é isso que o público deseja. Dessa forma, uma parte considerável desse público, o adulto, ficou desassistida. Adultos jovens e inteligente sentiram-se penetras numa festa para a qual não foram convidados.

Junte-se a esse fator, outro: a monetização crescente dos estúdios, que se tornaram partes de grandes conglomerados de mídia. A busca pela lucratividade substituiu o risco. Desse modo, a ordem é oferecer mais do mesmo, daquilo que já foi testado e deu certo no passado. A profusão das continuações mostra isso – por exemplo, não bastava haver esgotado o assunto em O Senhor dos Anéis, foi preciso exumar um livrinho de J.R.R. Tolkien, O Hobit, para dar seguimento à franquia. É apenas um exemplo, entre dezenas de outros. A mesmice tomou conta.

Não estranha, portanto, que o público adulto tenha encontrado nas séries um sucedâneo para o infantilizado cinema comercial contemporâneo. Onipresentes nas TVs por assinatura – e às vezes também nas abertas – as séries fornecem com fartura a dieta ficcional de que o ser humano necessita para se nutrir em seu dia a dia.

Ocupam esse lugar por terem-no encontrado vago, mas também se impõem pela qualidade. Mais baratas do que um longa-metragem convencional, as séries permitem maior experimentação, tanto de temas como de linguagem. Roteiros que, por sua complexidade, são recusados nos estúdios do cinema, encontram espaço para se desenvolver nas séries. Personagens mais multifacetados voltam a ter vez. Muitos diretores, incomodados com a rigidez dos estúdios, encontram nas séries maior flexibilidade para expor seus pontos de vista. Até os grandes são atraídos. Martin Scorsese dirige o primeiro episódio de Boardwalk Empire. Michael Mann está à testa de alguns episódios de Luck, com Dustin Hoffman. Não são apenas norte-americanos que têm vez. Diretores como a polonesa Agniezka Holland e o argentino Juan José Campanella dirigem séries nos Estados Unidos. No Brasil, vêm surgindo séries interessantes, como Alice, Filhos do Carnaval e Mandrake – superiores à média dos filmes de ficção que tem aparecido nas telas do cinema.

As séries perderam o complexo de inferioridade – tanto assim que foram matéria capa da revista Cahiers du Cinéma no número de julho/agosto de 2010. E pela segunda vez: a Cahiers já havia destacado como sua matéria principal em 2003 a ascensão das séries. Está na hora do cinema tradicional começar a se repensar. A água já está batendo no bumbum.