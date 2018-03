O caos e a bola

Ontem teve recorde de congestionamento em São Paulo – 293 quilômetros. É o caos. Eu o vivi, em sua plenitude, por assim dizer, tentando chegar ao Shopping Villa-Lobos para o lançamento do nosso livro, A Cabeça do Futebol (Editora Casa das Musas, R$ 25). Compreensivelmente, havia pouca gente. Nem o debate ocorreu. A cidade estava ilhada. Pelo menos conheci pessoalmente alguns dos boleiros que escreveram para o livro: Humberto Werneck e Sérgio Xavier, que é diretor da revista Placar. Também conheci um dos organizadores do livro, o Gustavo de Castro. Tudo gente fina. Valeu por isso. Mas Shopping Villa-Lobos, em dia de chuva e véspera de feriado, nunca mais. Gastei algumas horas de vida indo do jornal para lá e depois voltando para casa. Não dá mais, São Paulo. Você venceu.

