O câncer de Lula e as redes

Há nas redes sociais uma mal disfarçada satisfação com a notícia do câncer de laringe de Lula. Uma das modalidades do preconceito é sugerir que o ex-presidente se trate no SUS.

Há uma reação, também, de várias pessoas que trataram doenças graves pelo SUS e foram muito bem atendidas pelo serviço público de saúde. O cineasta Carlos Reinchenbach é uma delas.

Enfim, a truculência corre solta, não respeitando sequer a saúde de um semelhante.

Das contrainiciativas, uma me parece a mais interessante. Cortar “amizades” do Facebook ou “seguidores” de twitter que estejam se refestelando com o drama alheio.

Ninguém é obrigado a aguentar preconceito, brutalidade e falta de humanidade. Fora com eles.