O Bogart portenho

É o que hoje se chama na Argentina de “Darín movie”, veículo para Ricardo Darín, que se tornou um ator de rara credibilidade e sinônimo de sucesso para as produções das quais participa. Outro dia, o diretor Daniel Burman (de Abraço Partido e Ninho Vazio) disse que foi publicamente recriminado por nunca ter feito um filme com Darín. Prometeu aos críticos redimir-se e, na primeira oportunidade, trabalhar com o ator. O próprio Darín, quando esteve no Brasil, disse que nem ele se aguentava mais, de tanta exposição cinematográfica.

Leia aqui a crítica de Sétimo, thriller psicológico no qual brilha de novo o talento de Ricardo Darín.

