O artista e o torturador

É incrível que as mortes de Luiz Carlos Miéle e Brilhante Ustra tenham ocorrido tão próximas. Representam pólos opostos do Brasil.

Um, a leveza, a alegria, a arte, a delicadeza, o savoir-vivre, o sorriso.

O outro, as trevas, a violência, a carranca, a covardia.

Essas mortes vêm para nos dizer que, como Janus, o deus bifronte, o Brasil também tem essas duas caras.

Ora predomina uma, ora outra.

Tem gente que sai às ruas para pedir a volta da ditadura militar.

Eu sairia à rua para exigir a volta da bossa nova.

Se é que ainda a merecemos.

