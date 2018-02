O ambiente mágico e barroco de ‘Pau Brasil’

Não é sempre que chega ao circuito um filme como Pau Brasil. Dirigido por Fernando Belens (adaptado de um romance homônimo de Dinorath do Valle), Pau Brasil destoa da produção urbana habitual do cinema brasileiro. Ambientado no meio rural, fala de uma situação áspera por meio do contraste entre duas famílias, igualmente pobres, mas que se tornam rivais por motivos que são da ordem do sexo e do desejo.

