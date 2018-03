O aborto e o bispo

O mundo anda tão violento e absurdo que vai até nos deixando meio embrutecidos. Mas o caso desse arcebispo de Olinda, que excomunga o médico que praticou o aborto na menina de nove anos, e reserva sua compreensão para com o estuprador, me deixou indignado como havia muito não me sentia. Que intolerância! Que equívoco de valores! Quanto dogmatismo estéril! Que falta de compaixão humana!

O que essa religião tem ainda a nos dizer em nosso desamparo?

O que pensaria dessa gente um homem como João XXIII?