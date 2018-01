Apenas para completar o post anterior. Segundo o Portal Filme B, Lula, o Filho do Brasil deu 193 mil de público, com média de 546 por sala. Não é um desastre. Está longe de ser brilhante. Agora é ver se o boca a boca funciona a favor ou contra. Para lembrar: Dois Filhos de Francisco começou com média de 700 por sala e depois cresceu. Mas são filmes diferentes.

