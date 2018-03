Novas regras

Vocês devem ter notado que os comentários postados levam algum tempo para aparecer no blog. É efeito da nova regra da administração dos blogs do Estadão: os comentários devem ser lidos e aprovados pelo blogueiro antes de serem publicados. Nada contra, em princípio. Vários outros blogs usam o mesmo procedimento para se defender de comentários fora das regras, que podem inclusive gerar processos contra o blogueiro ou o site onde o blog está hospedado. Eu mesmo já tive de lutar contra alguns chatos que, por sorte, sumiram do mapa.

Mas, se esse procedimento tem suas vantagens no sentido de uma seleção mais fina do que se publica, também tem seu lado incômodo, porque deixa o blog mais lento. Não vivo plugado na internet o dia inteiro. Quando chego em casa, evito abrir o computador. Viajo. E ainda tento manter aquele costume antigo do fim de semana. Enfim, não vou poder autorizar a entrada de comentários a todo momento. Sendo assim, peço um pouco de paciência aos leitores e/ou comentadores pois haverá um natural delay entre a postagem do comentário e sua publicação. Me comprometo a abreviá-lo tanto quanto possível, mas não quero estressar por causa disso. Adoro o blog. Mas não me sinto escravo do blog.

Tudo continuará a ser lido e debatido, como antes. Os comentários são mais do que bem-vindos – são a própria razão de ser dos blogs. Vamos ver como nos arranjamos com essa dinâmica diferente. Abraços a todos.

Obs. Como saber o que se deve ou não publicar, sem cair no subjetivismo mais vago? Bem, é questão de bom senso. Essa eu pesquei na coluna do Milton Coelho da Graça, do site Comunique-se. Refere-se às regras impostas pelo editor do Los Angeles Times aos blogueiros da casa. São simples e diretas, como gostam os americanos, e servem para blogueiros e comentaristas:

1. Nada de ataques pessoais.

2. Manter-se no assunto em qualquer comentário.

3. Não cuspir nem dizer palavrões.

4. Botar a fralda da camisa para dentro das calças.

5. Se todas essas regras não forem cumpridas, o comentário não aparece.