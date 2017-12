No tempo em que não havia corrupção no Brasil

Uma pequena história pessoal. No início dos anos 1970, arrumei meu primeiro emprego. Na verdade, um estágio remunerado para estudantes de psicologia. Contratados por uma grande construtora, que fazia a parte civil da futura usina hidroelétrica de Água Vermelha, no Rio Paraná, participaríamos de um estudo sobre as relações de trabalho na barragem.

Ficávamos hospedados na cidade de Fernandópolis e saíamos de madrugada para a obra. Voltávamos no final da tarde. O trabalho era árduo, mas muito instrutivo, nem tanto pelos motivos pelos quais havíamos sido contratados, mas pelo contato com os trabalhadores. Para o nosso grupo, foi uma grande imersão no Brasil. Ouvíamos histórias estarrecedoras, de peões de obras que haviam escapado ao trabalho escravo em fazendas, com o risco da própria pele, e agora achavam o máximo trabalhar de sol a sol na barragem, mesmo por um ganho irrisório, pois, pelo menos, podiam ir à zona do meretrício uma vez por semana e, caso enjoassem do emprego, eram livres para abandoná-lo. Ouvi muitos casos desse tipo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na verdade, no nosso tempo livre não havia muito o que fazer senão bebericar e conversar. Nos fins de semana jogávamos bola e, à noite, às vezes íamos confraternizar no, digamos assim, bairro boêmio da cidade, que era fechado à meia-noite por determinação do delegado, o dr. Paixão (não estou inventando), a pedido da companhia. Afinal, se as comemorações se prolongassem madrugada adentro, o trabalho do dia seguinte poderia ficar comprometido.

Desse modo, nos botecos e boates da zona, ou no bar do hotel, conversávamos muito. Éramos jovens, uma equipe multidisciplinar de estudantes universitários, e tínhamos a sede de aprendizado da juventude.

Entediados pelo longo período longe de casa, os engenheiros e altos executivos da empresa logo se entrosaram conosco. Eles eram maduros e vividos, e nós, uma rapaziada ainda inexperiente, ávida de conhecimento. O álcool solta as línguas e a solidão cria amizades rápidas, propícias à troca de confidências. Eles nos contavam coisas de estarrecer.

Uma delas, a grande frequência de acidentes de trabalho e mortes na construção da barragem. Um engenheiro me disse que essas mortes de trabalhadores poderiam ser evitadas caso fossem respeitadas normas básicas de segurança. Como a barragem era construída a toque de caixa, essas normas eram “flexibilizadas”. E, embora soubessem que o desleixo e o ritmo acelerado provocariam muitos acidentes fatais, tudo era considerado dentro da “normalidade”. A vida do trabalhador brasileiro sempre foi barata. E aquela era uma gente que vinha não se sabe de onde, sem família, sem eira e nem beira. Eram facilmente substituíveis.

Outra coisa da qual falavam era da existência de um escritório secreto dentro da barragem. Este tinha como única finalidade fraudar contas e superfaturar as despesas. A construtora trabalhava como concessionária da então empresa estatal de eletricidade do Estado, que era quem a remunerava. Os executivos falavam também de propinas e gorjetas que tinham de ser pagas a políticos e outras autoridades para que o esquema de superfaturamento pudesse se manter.

Naquele tempo, vivíamos sob ditadura. Nada disso, nem as mortes dos trabalhadores e muito menos o escoamento de dinheiro público para bolsos privados, eram noticiados. A imprensa de nada sabia e, caso soubesse, não poderia publicar.

Desse modo vivíamos num país feliz, ordeiro e livre de corrupção. Não à-toa muitos sentem saudades dele.