No É Tudo Verdade 2016

Ontem, primeira maratona do É Tudo Verdade, para mim, o festival de melhor curadoria do Brasil. Temos por aqui montanhas de festivais de cinema e mesmo os mais antigos e tradicionais apresentam trajetórias oscilantes. Movem-se de um lado para outro, à procura da fórmula ideal, mas é raro que mantenham o Norte. O É Tudo Verdade, não. Sabe o que quer. Sob a batuta de Amir Labaki, traz o que de melhor existe em termos de cinema documental, tanto no âmbito nacional como internacional.

Por isso, a gente pode ir quase às cegas às sessões. É raro quebrar a cara. Ontem, me instalei no Cinearte, lá no Conjunto Nacional, e fui vendo um filme após o outro, sem ter qualquer informação a respeito. Um era melhor do que o outro.

Comecei por Fávio, a Estética da Ternura, de Luís Rodrigues e Andrés Rodrigues, da Venezuela. Um belo doc sobre o cineasta (e cantor) argentino Leonardo Favio, autor de obras seminais como Cronica de un Niño Solo, Gatica, el Mono, O Dependente, Aniceto e outros. Filmes originais, fortes, de cunho social e afetivo. Favio tinha um lado a defender – o dos mais pobres, da parte desvalida da sociedade, o que talvez no Brasil de hoje pudesse ser considerado inaceitável.

Em seguida vi Paciente, de Jorge Caballero Ramos, da Colômbia. Filme incômodo, mostra a trajetória de uma mãe a cuidar de sua filha, paciente terminal de câncer, passando por médicos e hospitais. Sem qualquer apelação, constrói-se a “dramaturgia” sobre o rosto devastado da mãe, enquanto, em contraponto, as TVs das salas ambientes, falam, sem cessar, de misses, cirurgias plásticas e concursos de beleza. O filme é uma pancada.

Emendei com Cidadão Rebelde, da americana Pamela Yates, que lá esteve para apresentar sua obra. O filme baseia-se numa longa entrevista com o fotógrafo engajado Haskell Wexler (1922-2015), ganhador de dois Oscars (por Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Esta Terra é Minha). Entrevista que é entremeada por imagens dos filmes e cenas de época. Wexler assina, entre outros títulos, Brazil, a Report on Torture, feito em 1971, em plena ditadura militar, denunciando a prática de tortura no Brasil. Incisivo, direto e lúcido, Wexler dá seu depoimento à cineasta de maneira vigorosa e impressionante para um homem com mais de 90 anos àquela altura. Uma lição de ética para um país que anda tão precisado dela. Ética de verdade, não moralismo vazio e de cunho político. É, desde já, dos imperdíveis do festival.

Por fim, vi Nuts!, da também norte-americana Penny Lane, cujos pais deviam ser fãs dos Beatles. Ela conta que teve a ideia após ler o livro Charlatan, sobre o dr. John Romulos Brinkley, médico do Kansas que começou a fazer sucesso em 1917 ao anunciar a cura da impotência sexual masculina através do transplante de testículos de bode. A trajetória de Brinkley é traçada a partir de fotos, gravações de falas e também de técnicas de animação, num trabalho divertido, informativo e, no fundo, muito perturbador. Brinkley era um gênio da manipulação, mas, afinal de contas, enganava a quem desejava ser enganado. Será da natureza humana deixar-se iludir por charlatães? Bem, o Brasil de hoje não deixa margem de dúvida sobre isso.