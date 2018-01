Vim parar aqui em Cabreúva, interior de São Paulo, aprazível meio do mato, mas nem tão longe assim da capital. Liguei o computador, coloquei a anteninha (internet via rádio) e – surpresa – veio o sinal pleno. De modo que aqui estou, apreciando um belo pôr-de-sol visto da varanda, ouvindo passarinhos e mugidos do gado…e conectado. Vai dar para colocar uns postezinhos, de leve. Mas não exijam muito de mim, pois estou longe do estresse de Sampa e assim quero continuar por algum tempo. Abraços.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.